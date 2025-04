Šodien sāksies Rīgas Fotogrāfijas biennāles programma "Next"

Rīgas Fotogrāfijas biennāle dibināta 2015. gadā, un programma "Next 2025" norisināsies tās desmit gadu jubilejā. Programmas nosaukums "Next" ieverot ideju par kustību. "Next" nodrošina platformu jauniem, perspektīviem māksliniekiem un kuratoriem, kuri piedāvā oriģinālu, laikmetīgu skatījumu un ar saviem darbiem mudina izzināt attēla spēku.