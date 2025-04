Latvijas vēstniece Dana Goldfinča kļūst par pirmo akreditēto vēstnieci Bahreinā

Latvija un Bahreina kandidē uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes vēlētā locekļa vietu uz laiku no 2026. līdz 2027.gadam. Latvija kandidē no Austrumeiropas valstu grupas, savukārt Bahreina - no Āzijas un Klusā okeāna valstu grupas.