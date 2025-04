Rīgā norisināsies 4.Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break".

Savukārt piektdien, 25. aprīlī, no plkst.19 uzstāsies Anna Hallberga no Zviedrijas, zambiešu izcelsmes dzejnieks Kajo Čingonji no Anglijas, Marčins Sendeckis no Polijas, Margeda Tidira no Velsas, Mihaels Augustīns no Vācijas, kolumbiešu dzejniece Ramona de Hesusa un Sabīne Vina no Francijas, kā arī latviešu dzejnieks Ivars Šteinbergs.