Militāro objektu būvniecību turpmāk varēs organizēt arī VNĪ un LVRTC

AM secinājusi, ka VNĪ, kura kapitāla daļas 100% apmērā pieder valstij, varētu efektīvi un operatīvi nodrošināt arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšanu, jo būvniecības projektu vadība, ieverot visus būvniecības posmus, ir viens no tās piedāvātajiem pakalpojumiem. Tāpat AM ir veiksmīga sadarbība ar VNĪ, 2024.gadā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) atbalstu nodrošinot ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi.