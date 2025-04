"Kopumā bijuši vismaz septiņi pašnāvības mēģinājumi..." Luīzes atklātais stāsts par vēlmi beigt dzīvi, un to, kas atturējis

Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir: 116111. "Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu, kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00).