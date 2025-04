Māra Briežkalna kvinteta koncertā Mazajā Mežotnes pilī piedalīsies jaunie talanti Elly Bert un Kristians Kalva

"Vēl šajā vakarā klausītājus sagaida tikšanās ar vienu no lielākajiem pārsteigumiem Latvijas mūzikas vidē - supertalantīgo dziedātāju Elly Bert, kura ir tikai četrpadsmit gadus veca, bet jau laidusi klajā vairākus veiksmīgus singlus un ar savu nobriedušo balsi un pārliecinošo izpildījumu spēj patīkami pārsteigt ikvienu, kurš viņu uz skatuves ierauga pirmoreiz," par koncerta īpašo viešņu saka Māris Briežkalns. Jāpiebilst, ka starp Elly autordziesmām īpaši izceļami singli "My Monsters" (tā sasniegusi vairāk nekā 170 000 skatījumu YouTube ), "Masquerade" un "Day After Day". Pašlaik Elly mācās mūzikas skolas 6. klasē un ar aizrautību spēlē saksofonu, bet 2024.gadā jaunā dziedātāja piedalījās muzikālajā šovā "Ir talants!", kur kļuva par pirmo finālisti, kas saņēma "zelta pogu". Elly Bert sapnis ir pārstāvēt Latviju Eirovīzijas konkursā, un viņa neatlaidīgi strādā pie tā, lai šo mērķi sasniegtu.