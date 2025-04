Grāmata zelta vērtē: “Robinsons Krūzo”  par mēnešalgu. Cik maksāja grāmata latviešu valodā pirms 200 gadiem. FOTO

Pie tam grāmata nebija vis latviski iztulkota no oriģinālvalodas, bet gan no vācu valodas, ko vāciski savā pārstāstījumā bija bija veicis vācu rakstnieks Joahims Heinrihs Kampe (1746-1818). Šo vācu valodā izdotā “Robinsona Krūzo” vācu pārstāstu bija latviskojis Jaunpiebalgas luterāņu mācītājs un Cēsu prāvests Kristaps Reinholds Girgensons (1752-1814). Jāpiebilst, ka “Robinsona Krūzo” latviskojums dienasgaismu ieraudzīja tikai desmit gadus pēc tā tulkotāja nāves: grāmatas ceļš līdz tipogrāfijai no Kristapa Reinholda Girgensona rakstāmgalda bija vairāk nekā desmit gadus ilgs.