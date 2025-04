Cenšoties slēpt slepkavības pēdas, jauns vīrietis sadedzina cilvēka ķermeni meža masīvā Tukuma novadā

Nekavējoties tika uzsākti operatīvie meklēšanas pasākumi, lai skaidrotu notikušā apstākļus un iespējamo vainīgo personu. Ņemot vērā to, ka sadegušais cilvēks bija ievīstīts segā, un ka netālu no notikuma vietas atrasta pamesta "Toyota" markas automašīna, kā arī citus apstākļus notikuma vietā, bija pamatotas aizdomas par to, ka ir veikta ļaunprātīga rīcība.