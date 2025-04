Galerijā Centrs atklāta vides instalācija "Loriņš un Galantērija" Rīdzenes ielas garumā

Ieskats mākslinieces Laumas Muižarajās darba aprakstā: rokas pirksti satausta rāvējslēdzēju, ieslīd kabatā un izvelk no tās atslēgu saišķi. Pēc formas un svara tiek izvēlēta īstā, kas bez liekas apdomas tiek ievietota durvīs un pagriezta itkā būtu pašas rokas pagarinājums. Tāpat tiek aizpogātas arī džempera pogas - līdz kāda no tām noplīst un esi spiests pamanīt, ka tai ir divi vai četri caurumi, starp tiem taisnā vai krusteniskā veidā ievilkts diegs, un, kad paņem adatu, lai to piešūtu atpakaļ, diegu jāprot izstumt cauri šaurai actiņai. Iespējams, ka šis diegs met arī mezglus vai adata nemanīti no tā noslīd un pazūd starp grīdas dēļiem.