Gaisa piesārņojuma mazināšanai Rīgā centralizētajai siltumapgādei pieslēgs astoņas pašvaldības ēkas

Projekta laikā tiks likvidētas astoņas katlumājas, no kurām divas izmanto gāzi un tās pieder AS "Rīgas siltums". Pēc projekta pabeigšanas, samazinot emisijas, pilsētvidē uzlabosies gaisa kvalitāte, norāda pašvaldībā. Bušta uzsver, ka šis projekts ir viens no soļiem uzņēmuma stratēģiskajā virzībā uz ilgtspējīgām, tehnoloģiski attīstītām un klimatneitrālām siltumapgādes sistēmām, vienlaikus stiprinot Rīgas pašvaldības apņemšanos veidot tīrāku un veselīgāku pilsētvidi visiem iedzīvotājiem.