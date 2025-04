Vieniem pusdienas ģimenes lokā, citiem – lidojums uz Īriju pēc sapņu kleitas – kā ģimenes Latvijā svin bērnu izlaidumus

Arī kāda cita ģimene no Rīgas novērojusi – jo mazāks bērns, jo izlaidums šķiet svarīgāks: “Mazajiem tas izskatās kā karaļnama pasākums.” Lielākoties gan svinības notiek ģimenes un draugu lokā, bet pēc vidusskolas izlaiduma bērns bieži dodas prom ar klasesbiedriem – vecāki tikai uz mirkli paspēj viņu noķert. Budžets tiek aptuveni plānots (ap 500–600 eiro), fotogrāfs nav bijis, bet ziedi tiek pirkti no bāzes. Organizatoriskās idejas nāk no bērna, ar vecāku palīdzību.