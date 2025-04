Tukuma novadā dzēšot mežā ugunsgrēku, atrasts bojā gājis cilvēks

Tāpat aizvadītajā diennaktī dzēsti astoņi kūlas ugunsgrēki. Plašākais no tiem Ventspils šosejā Jūrmalā, kur pērnā zāle dega četru hektāru platībā. Savukārt Bauskas novada Mežotnes pagastā no Lielupes izcelts bojāgājis cilvēks. Policijā saistībā ar šo notikumu skaidro, ka tika saņemta informācija no kādas sievietes, kuras vīrs aizgājis makšķerēt un nebija pārnācis mājās. Nekavējoties tika sākti personas meklēšanas pasākumi. Vīrieša mantas atrastas Lielupes krastā, bet vīrietis atrasts upē bez dzīvības pazīmēm.