Kādu ietekmi uz vidi radījušas Rīgas kanalizācijā nopludinātās ķīmiskās vielas? Skaidro VVD

Viņš skaidroja, ka asas ķīmiskas smakas izplatība bija konstatēta no centrālajiem kanalizācijas tīkliem, kuri ir "Rīgas ūdens" pārvaldībā. Notekūdeņu sistēmā tiek pieņemti ūdeņi no dažādiem klientiem, tajā skaitā no ražošanas uzņēmumiem. Avotiņš atzīmēja, ka normatīvie akti nosaka, ka ražošanas uzņēmumi, kuri veic piesārņojošo darbību, ir atbildīgi par radīto notekūdeņu kvalitāti un tiem ir jāveic pasākumi piesārņojuma līmeņa monitoringam un mazināšanai, pat ja notekūdeņi tiek novadīti centrālajos tīklos.