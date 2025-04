Bijušie NBS komandieri: ja apšaubām virsnieku zobenus, vai nākamais solis būs atteikšanās no Kara muzeja un parādēm?

AM būtu ļoti rūpīgi jāvērtē iecere par 900 000 eiro iegādāties parādes zobenus, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV). Viņš aicināja AM ļoti rūpīgi vērtēt šo iepirkumu, norādot, ka Latvijai būs jāatsakās no ļoti daudz, lai armija būtu kaujasspējīga, lai būtu gan cilvēki, gan veiktspēja, gan arī ieroči. "Neesmu eksperts, bet, manuprāt, ja mēs skatāmies uz mūsdienu kaujas lauku, tad šie nav paši efektīvākie ieroči," sacīja Ašeradens.