"Kaujas laukā šie nav paši efektīvākie ieroči!" Finanšu ministrs kritizē ieceri tērēt 900 000 eiro par parādes zobeniem

Jau vēstīts, ka AM tuvākajos gados, iespējams, tērēs kopumā 900 000 eiro parādes zobenu iegādei Nacionālo bruņoto spēku (NBS) virsniekiem, turklāt iepriekšējos gados jau noslēgti simtiem tūkstošu eiro lieli līgumi par šādu atribūtu piegādi. AM skaidroja, ka 900 000 eiro ir maksimālā summa, kas šim mērķim paredzēta aizsardzības resora centrālajā iepirkumu plānā četru gadu periodam - no 2026. līdz 2030.gadam.