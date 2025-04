Premjere Siliņa sabar aizsardzības ministru Sprūdu par plānoto dārgo parādes zobenu pirkšanu, kad valsts briesmās. Soctīklos indīgi komentāri

Jauns.lv jau vēstīja, ka 14. aprīlī Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC) rīkoja semināru, kurā iepazīstināja Latvijas uzņēmējus par tuvākajos trīs gados plānotajiem Nacionālo bruņoto spēku (NBS) iepirkumiem. Tomēr daudzus samulsinājuši Aizsardzības ministrijas (AM) plāni novirzīt 900 tūkstošus eiro parādes zobenu iegādei.



"Latvijas uzņēmējiem NBS iepirkumos tuvāko 3 gadu laikā atvēlēts aptuveni miljards eiro!" mikroblogošanas vietnē "X" norādīja Sprūds. Viņš akcentēja, ka šie līdzekļi tiks ieguldīti NBS stiprināšanā, sākot no pārtikas, ekipējuma, transporta un būvniecības un beidzot ar ieroču sistēmām un to uzturēšanu. Tomēr seminārā prezentētās izdevumu pozīcijas vairākos iedzīvotājos radījušas neizpratni, un viņi apšaubījuši, vai plānotie iepirkumi palīdzēs stiprināt Latvijas aizsardzības spējas vai veicināt militārās ražošanas industriju attīstību Latvijā.