Valsts kontrole revīzijās ministrijās atklāj "finanšu kabatiņu" veidošanu – KEM un EM saņem negatīvus atzinumus

Klimata un enerģētikas ministrija atbilstības jautājumā saņēma negatīvu atzinumu – ministrija nebija nodrošinājusi atbildīgu valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu. No 8,9 milj. eiro, kas 2024. gadā bija saņemti profesionālās darbības pakalpojumiem un pētījumiem klimata un enerģētikas jomā, ministrija jau sākotnēji bija plānojusi izlietot tikai 1,1 milj. eiro jeb 13 % no pieprasītā, bet faktiski izlietoja vien 313 tūkst. eiro jeb 3,5 % no piešķirtā finansējuma. Daļa līdzekļu gada beigās atmaksāta valsts budžetā, bet vairāk nekā 3,4 milj. eiro pārdalīti citiem mērķiem. Turklāt līdzīga prakse ar nepamatoti lielu valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu turpinās arī 2025. gadā.

Ekonomikas ministrijā tika gūta pārliecība, ka tā piešķirto finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem uzņēmējdarbībā ir izlietojusi atbilstoši piešķiršanas mērķim, sasniedzot būtiskus programmas rezultātus. T.i., izlietojot 45 % no piešķirtajiem 24,2 milj. eiro, ir sasniegti atbalsta programmai plānotie rādītāji – 94 % no kopējā plānotā CO2 izmešu ietaupījuma, kas būtu jāsasniedz līdz 2026. gadam, kā arī pārsniedzot plānoto atbalstīto projektu kopējo finansējumu. Tomēr Valsts kontrole sniedza atzinumu ar iebildēm, jo konstatētas neatbilstības ministrijas iekšējās kontroles un uzskaites sistēmā (tostarp informācijas apmaiņā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”). Pateicoties šiem konstatējumiem, EM veica būtiskas korekcijas atbalsta programmu vadības izmaksu atzīšanā, kā arī iespējamo saistību norādīšanā zembilances posteņos. Tāpat revīzijā aplēsts, ka CO2 izmešu samazinājuma mērķa sasniegšanai pietiktu ar aptuveni 2 milj. eiro, kamēr AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” rīcībā gada beigās bija vairāk nekā 11 milj. eiro, ko būtu iespējams novirzīt citu atbalsta programmu īstenošanai.