“Divus gadus nekas nevarēja notikt,” Strupišs par tiesu varas ceļu uz neatkarību

Strupišs, kurš šobrīd atkārtoti kandidē uz apstiprināšanu AT priekšsēdētāja amatā, skaidroja, ka pirmos divus viņa amata pilnvaru gadus toreizējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas radikāli iestājās pret tiesu varas atsaisti no izpildvaras, līdz ar to "tur nekas nevarēja notikt pēc definīcijas". Laika gaitā nomainoties ministriem, tiesu varas atsaistīšana no izpildvaras ir guvusi politisku atbalstu un sākusi virzīties uz priekšu.