Notiesāts vīrietis, kurš Biķernieku meža masīvā nošāva jaunieti

Likumsargi un mediķi izbrauca uz notikuma vietu, no kurienes viens jauns vīrietis tika nogādāts ārstniecības iestādē, bet cits vīrietis no gūtajiem ievainojumiem gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija noskaidroja iespējamo vainīgo un nākamajā dienā viņu aizturēja. Viņš pēc nozieguma bija pametis notikuma vietu un slēpies no policijas.