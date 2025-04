Rinkēvičs kļūst par Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patronu

Tikšanās laikā D. Melbārde aicināja Valsts prezidentu kļūt par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patronu, kas no š.g. 5. līdz 13.jūlijam norisināsies Rīgā. "Ar lielu pagodinājumu, atbildību un prieku uzņemos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patronāžas pienākumus. Ceru, ka šie svētki stiprinās mūsu bērnu un jauniešu piederību Latvijai, latviešu valodai un kultūrai. Šogad šie svētki būs jo īpaši, jo pandēmijas laiks daudziem bērniem un jauniešiem liedza pieredzēt svētkus klātienē, un daudzi jaunieši no dziesmu svētku kustības aizgāja un vairs neatgriezās. Tādēļ ļoti ceru, ka XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos iesaistīsies daudzi Latvijas jaunieši no visas Latvijas un Latvijas diasporas pasaulē. No tā, cik kvalitatīvi, pieredzē bagāti un droši būs šie svētki, ir atkarīga jauniešu interese iesaistīties dziesmu un deju svētku kustībā turpmāk," par jaunatnes dziesmu un deju svētku kustību un pēctecību pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs.