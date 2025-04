Latvija un Lietuva debitē pasaulē lielākajā izstādē "Expo 2025 Osaka".

Paviljona apmeklētāji tiks aizvesti sajūtu ceļojumā caur Baltijas reģionu, iepazīstinot ar Baltijas dabu, kultūru un tradīcijām, kā arī ar Latvijas un Lietuvas radītajiem risinājumiem labākai nākotnei. Koncepts "We Are One" aicina apzināties, ka ikviens ir daļa no šīs planētas, kas vienlaicīgi ir gan privilēģija, gan arī atbildība to nosargāt nākamajām paaudzēm. Lai tam pievērstu uzmanību, paviljona centrā ir unikāla instalācija – interaktīva stikla siena, kas piedāvā atkāpšanos no straujās digitālās pasaules. Sienai dots nosaukums "Kizuna", kas tulkojumā no japāņu valodas apzīmē ciešu, emocionālu saikni. "Kizuna" siena izceļ cilvēku un viņa saikni ar dabu, citiem cilvēkiem, kopienām un tautām. Unikāla sienas tehnoloģija rada kondensācijas efektu, ļaujot ikvienam uz tās atstāt ziņojumu. Ziņojums izgaist pāris minūšu laikā, aicinot aizdomāties par katra rīcību un tā ietekmi uz planētu.