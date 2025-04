Martā krietni pieaudzis donoru skaits, kuri asinis nodevuši pirmo reizi

“Paldies visiem asinsdonoriem – gan tiem, kas kampaņas laikā asinis ziedoja pirmo reizi, gan tiem, kas to dara jau atkārtoti. Mums ir patiess prieks, ka ar kampaņas “Piepildi karogu” palīdzību mums izdevies sasniegt tieši gados jaunāko auditoriju. Tāpat ļoti priecājamies, ka būtiski pieaudzis to iedzīvotāju daudzums, kas asinis ziedojuši pirmo reizi. Jāatceras, ka tie, kam nepieciešama asins pārliešana, ir tieši atkarīgi no asinsdonoru atsaucības. Sabiedrībai novecojot, sarūk arī potenciālo asinsdonoru skaits. Tādēļ esam gandarīti, ka kampaņas “Piepildi karogu” laikā ir samazinājies vidējais donoru vecums. Martā ziedotāju vidējais vecums ir krities par diviem gadiem, sasniedzot 32 gadu vecumu,” skaidro VADC direktore Egita Pole.