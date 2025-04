Latvijā turpina plosīties smaga E. coli infekcija – ārstiem grūti prognozēt iespējamās sekas uz bērnu veselību

Laizāne norādīja, ka infekcijas ietekme uz vispārējo bērnu veselības stāvokli ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem, jo katram - gan bērniem, gan cilvēkiem vispār, - kopš dzimšanas ir noteikta orgānu kapacitāte. "Cik daudz toksīns būs sabojājis vai "palaidis" kādu no "apakšā snaudošām slimībām", to ir grūti prognozēt," atzina speciāliste.