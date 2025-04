Krievijas medijs atvainojas: Latvijas Valsts drošības dienests bija izteicies par slavenā "Telegram" kanāla vadītāja nokļūšanu slimnīcā, nevis atentāta mēģinājumu

“Mēs apstiprinām, ka Latvijas Valsts drošības dienests tika informēts par šo incidentu. Dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka lieta būtu saistīta ar ļaunprātīgu ārvalstu darbību,” bija teikts VDD paziņojumā, un Krievijas medijos to interpretēja tā, it kā VDD būtu informēts par atentāta mēģinājumu. Portālam jauns.lv VDD šodien paskaidroja, ka šeit runa ir par to, ka dienests bijis informēts par šī cilvēka nokļūšanu slimnīcā un neko vairāk.