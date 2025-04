Zināms, kad un kur notiks Mātes dienas festivāls, Bērnu dienas festivāls, festivāls vecvecākiem “Zelta ritmi” un Tēva dienas festivāls

Pasākuma norises laiks un vieta: svētdien, 1. jūnijā, no plkst. 11.00 līdz 17.00 Vecrīgā, Doma laukumā. Bērnu dienas festivālu vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” rīko piekto gadu, un tā galvenais notikums ir bērnu un jauniešu lielkoncerts, kurā uzstājas dažnedažādu novirzienu kolektīvi no visas Latvijas – sākot no dejām un dziesmām, beidzot ar cīņu mākslu un komandu sporta paraugdemonstrējumiem. Koncertprogrammu vada bērni kopā ar jauniešu iecienītiem, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Festivāla noslēgumā uzstāsies grupa “Olas”.