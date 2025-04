Maija izsaka pateicību svešiniekiem, kuri, paši to nezinot, izglāba viņas dzīvību

Maija stāsta: “Kad atguvos un aptvēru notikušo, es nespēju pārtraukt domāt par to, cik daudz cilvēku katru dienu nonāk situācijās, kur nepazīstamu līdzcilvēku labestība ir vienīgā cerība uz dzīvību – dzemdības, avārijas un smagas slimības, bērni un pieaugušie – tik daudzu nākotne ir atkarīga no asins bankas krātuvēm!” Pēc piedzīvotā viņa aktīvi aicina apkārtējos apdomāt iespēju ziedot asinis, tostarp ierosinājusi kolēģiem to darīt visiem kopā, reizi ceturksnī organizējot kolektīva donoru dienu.