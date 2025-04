Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzīst, ka šobrīd esam brīvajā kritienā, kam būtu ātrāk jābeidzas

Ar vai bez šiem brīdinājumiem, mums – un to mēs visi labi saprotam – ir jāsagatavojas jebkuram scenārijam, sākot no jauniem hibrīduzbrukumiem līdz pat tradicionāliem militāriem uzbrukumiem. Galvenais ir, ko mēs darām. Mums ir ko darīt, sākot no Nacionālo bruņoto spēku skaita palielināšanas, austrumu robežas nostiprināšanas, izdevumu palielināšanas aizsardzībai, beidzot ar to, kā veidot plašāku reģionālo sadarbību aizsardzības jomā. Tas, ka mēs spējām koordinēt jautājumu par izstāšanos no Otavas konvencijas, ir laba ziņa. Tas, ka mēs cenšamies koordinēt kopēju militāro taktiku un stratēģiju plašākā Baltijas un Ziemeļvalstu ekspedīcijas spēku virzienā, ir laba ziņa.