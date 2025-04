Vai Latvijā mēģināts nogalināt slavena "Telegram" kanāla vadītāju? Valsts drošības dienests atzīst, ka ir informēts par "incidentu"

“Telegram” kanāls “VČK-OGPU” 7. aprīlī ziņoja, ka kādā no Eiropas Savienības valstīm kopš 2024. gada aprīļa tiek izmeklēta lieta par atentātu pret kanāla dibinātāju. Redakcija publiskoja šo informāciju neilgi pēc tam, kad kanāls tika dzēsts no “Telegram” platformas. Kanāla autori apgalvoja, ka atentātu esot organizējis kāds no Krievijas specdienestiem. “VČK-OGPU” norādīja, ka pērn augustā kanāla dibinātājs ievietots slimnīcā “ar organisma akūtu, nezināmas izcelsmes bojājumu” un slimnīcā pavadīja divus mēnešus. Cietušā dibinātāja vārds netika izpausts.