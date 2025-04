Izziņota Rīgas Fotogrāfijas biennāles - NEXT 2025 programma

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) dibināta 2015.gadā, un programma NEXT 2025 norisināsies tās 10 gadu jubilejā. RFB starpgadu programmas nosaukums NEXT (tulkojumā no angļu valodas "nākamais") ietver ideju par kustību. Nākamais ir pāreja, kas nekad nav droša, paredzama vai iepriekš zināma, ar savu tiešo un neatgriezenisko klātbūtni pastāvīgi jautājot - vai nākamajam ir kāda saistība ar bijušo? NEXT nodrošina platformu jauniem, perspektīviem māksliniekiem un kuratoriem, kuri piedāvā oriģinālu, laikmetīgu skatījumu un ar saviem darbiem mudina izzināt attēla spēku.