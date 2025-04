Vandāļi Saulainē jau ceturto reizi uzlauzuši Ukrainai ziedoto mantu noliktavu

Vandāļi un zagļi jau ceturto reizi uzbrukuši ziedojumu noliktavai Saulainē, kas atrodas starp tehnikumu un ēku, kur izmitinātas ukraiņu bēgļu ģimenes - šoreiz no ēkas nozagts nekas neesot, tomēr tai tika izsisi logi un atlauzts vaļā logs. Vislielākos zaudējumus noliktava piedzīvoja aizvadītā gada decembrī, kad no tās tika nozagtas preces 3000 eiro vērtībā, tai skaitā no 11 datoriem tika nozagti cietie diski. Par to kriminālprocess vēl turpinās.