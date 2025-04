Militarizētās kompozīcijas pie Ādažu bāzes izveides kļūdas – sasteigta plānošana un formāla pieeja

“No sākotnējā ierosinājuma līdz projekta pilnīgai realizācijai pagāja gandrīz pieci gadi. Galvenās problēmas bija sasteigta plānošana, nepietiekama koordinācija un uzraudzības trūkums, kā arī nespēja savlaicīgi noteikt un īstenot izejas stratēģiju no projekta. Arī pēc tam, kad 2022. gada beigās pirmā iepirkuma līgums par būvdarbu izpildi tika izbeigts izmaksu pieauguma dēļ (palielinājās par 66 %), projekts netika apturēts – tika organizēts atkārtots būvdarbu iepirkums. Visi šie faktori kopumā izraisīja būtiskus termiņu kavējumus un projekta kopējo izmaksu pieaugumu no 93 650 eiro līdz 215 404 eiro. Diemžēl ne projekta sākumā, ne tā īstenošanas gaitā aizsardzības sektorā un publiskajā telpā netika organizētas diskusijas par kompozīcijas izveidi. Tāpat projekta īstenošanas laikā netika izvērtēta iespēja, ņemot vērā jaunās ģeopolitiskās realitātes, atteikties no projekta vai to atlikt uz citu laiku. Aizsardzības ministrijā projekta uzraudzībai netika pievērsta pienācīga uzmanība. Lai gan saistībā ar to tika sagatavotas vismaz 18 Būvniecības programmas izpildes atskaites, tās bija formālas, bez padziļinātas analīzes un bez konkrētiem uzdevumiem NBS un VAMOIC,” skaidro Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins.