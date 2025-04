Izstāžu zālē "Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa" atklās izstādi "Kino klejotājs"

Zigfrīda (Siegfried Debrebant,1973-2024) pirmā pilnmetrāžas kino filma "Louise (take 2)" 1998.gadā tika demonstrēta Kannu kinofestivāla oficiālajā atlasē. Tālāk sekoja vēl sešas pilnmetrāžas filmas, kuras tika uzņemtas dažādās pasaules vietās un ar panākumiem rādītas Kannu, Roterdamas, Sandensas un citos prestižos starptautiskos kino festivālos. 2004. gadā filma "Sansa" tika rādīta kinofestivālā "Arsenāls". 2017. gadā Rīgā Zigfrīds uzņēma filmu "Riga, take One". Viņa Kalkutā filmētā spēlfilma "Bengali Variation" 2022. gadā tika izrādīta arī Rīga IFF kinofestivālā.