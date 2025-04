Autovadītāja apliecību turpmāk varēs uzrādīt telefonā un citas gaidāmas izmaiņas satiksmes noteikumos

Lai mazinātu profesionālu autovadītāju trūkumu, minimālais vecums, no kura var iegūt kravas auto vadīšanas apliecību, tiks samazināts no 21 līdz 18 gadiem, autobusam – no 24 līdz 21 gadam. Turklāt ES valstis varēs atļaut 17 gadus vecām personām vadīt kravas auto vai mikroautobusu savā teritorijā, ja līdzi brauc pieredzējis autovadītājs.