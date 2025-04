Krāšņajā programmā "Brodvejas mūziklu hiti" izcilu mākslinieku sniegumā izskanēs skaistākās mūziklu melodijas

Kā stāsta koncerta rīkotāji, šis būs īpašs vakars, kurā klausītājus iepriecinās populārākās un skaistākās melodijas no pasaulslavenajiem mūzikliem "Operas spoks", "Mūzikas skaņas", "Evita", "Kiss me Kate" u.c. Tās izdziedās talantīgais vokālists Daumants Kalniņš, godalgotais aktieris Maksims Busels, šarmantā dziedātāja Aija Vītoliņa, spēcīgās balss īpašniece Ieva Kerēvica un spilgtais soprāns Annija Putniņa, kura studējusi mūziklu žanru Londonā. Starp citu, tieši no šīs pilsētas tieši uz šo koncertu savā dzimtenē ieradīsies jaunais un ļoti talantīgais mūziklu dziedātājs Gustavs Melbārdis, kas šogad absolvējis "Mounthew" akadēmiju un jau piedalījies vairāku mūziklu iestudējumos ārpus Latvijas. Skaisto vakaru Dzintaru koncertzālē vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis, un ļoti iespējams, kādā duetā viņš satiksies ar dēlu Gustavu…