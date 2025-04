Rēzeknē koncertēs LNSO ar somu diriģentu Peltokoski

Vakara galvenais notikums būs Riharda Štrausa grandiozais un reti atskaņotais simfoniskais darbs "Alpu simfonija", kas piedāvās muzikālu ceļojumu no saullēkta līdz saulrietam, vēstot par kāpienu kalnos – no pļavas puķu smaržas līdz ledāju varenībai, no spēcīga negaisa līdz mierīgam dienas noslēgumam. Kalnu varenību un dabas majestātiskumu radīs vairāk nekā simts mūziķu orķestris. Pats komponists, simfonisko poēmu žanra meistars, šo grandiozo divdesmit divu epizožu virknējumu uzskatīja par savu vislabāk orķestrēto sacerējumu.

Koncerts būs lieliska iespēja iepazīt un izjust šo 20. un 21. gadsimta komponistu mūziku, viņu atšķirības un līdzības apkārtējās pasaules uztverē un mūzikas valodā. Koncerts būs klausāms arī “Latvijas Radio 3 – Klasika” tiešraidē.