FOTO: "Rimi Rīgas maratona" 35. jubilejas sezonas svinīgā atklāšana tirdzniecības centrā "Spice"

Jau 2024. gadā "Rimi" Rīgas maratons uz Rīgu piesaistīja vairāk nekā 10 tūkstošus ārvalstu dalībnieku no 104 valstīm, radot 10 ar pusi miljonu eiro lielu ekonomisko aktivitāti un ieņemot 1,5 miljonu eiro lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem vien. Katrs Rīgas domes Rimi Rīgas maratonā līdzfinansētais eiro Rīgas un Pierīgas ekonomikai atpakaļ nesa 130 eiro. Šogad Rīgas dome lēma līdzfinansējumu Rimi Rīgas maratonam palielināt līdz 191 tūkstotim eiro, cerot uz vēl lielāku atdevi no šī notikuma nākotnē.