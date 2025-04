Vai Latvijai ir plāns B? Ministre Baiba Braže par mūsu attiecībām ar Trampa ASV un to nākotni

Prezidents Tramps vēlas spēcīgu NATO – to viņš uzsvēra jau savas pirmās prezidentūras laikā, un tas rezultējās nosakot 2 % no IKP slieksni dalībvalstu ieguldījumiem kolektīvajā aizsardzībā. Pašlaik šis ieguldījums ir par mazu, lai nodrošinātu nepieciešamās NATO spējas. Ar Prezidenta Trampa administrāciju mums ir vienota nostāja, ka sabiedrotajiem ir jāpalielina ieguldījumi, lai stiprinātu Alianses kolektīvās aizsardzības spējas, tostarp NATO Samitā Hāgā (24.-25. jūnijs). Darba vizītēs ASV administrācijai, senatoriem un abu partiju kongresmeņiem uzsvēru, ka Latvija 2025. gadā aizsardzībai atvēlējusi lielāko finansējumu valsts vēsturē – vairāk nekā 1,5 miljardus eiro jeb 3,66 % no IKP, un ir lēmusi tos palielināt uz 5 % no IKP.