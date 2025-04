Ieviesīs automātisku pensiju pārrēķinu – kas jāzina saņēmējiem

Piemēram: Personai 3. grupas invaliditātes pensija piešķirta no 2021. gada 18. septembra. Pēc pensijas piešķiršanas ir papildinātas apdrošināšanas iemaksas. 2026. gada 10. janvārī sakarā ar invaliditātes grupas maiņu no 3. grupas uz 2. grupu pensija pārrēķināta, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu no 2021. gada septembra līdz 2025. gada decembrim. No 2026. gada 1. aprīļa personai VSAA veiks arī automātisko pensijas pārrēķinu, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksas no 2026. gada janvāra līdz martam.