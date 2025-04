Ar rekordlielu dalībnieku skaitu noslēgusies RSU Zinātnes nedēļa

Papildus konferencēm RSU Zinātnes nedēļā notika arī meistarklases, darbnīcas, diskusijas un citi pasākumi – “Militārie un diplomātiskie instrumenti ilgtspējīgai aizsardzībai pret smagajām un maigajām drošības krīzēm NATO un Eiropas Savienībā” (Military and Diplomatic Instruments in Sustainable Protection Against Hard and Soft Security Crises in NATO and European Union); RSU, Vienoto pakalpojumu centra un Microsoft organizēts pasākums “Akadēmiskā personāla pētniecības iespēju nodrošināšana ar "Microsoft": no stratēģijas līdz praktiskiem padomiem” (Empowering Academic Research with Microsoft: From Strategy to Practical Tips), diskusija “Jaunais sportists Latvijā: cik ilgtspējīga ir mūsu sistēma?”, kā arī “Tīklošanās kustībā: mobilitāte, digitālās platformas un cilvēku attiecības”; studentu simulācijas sacensības Medical Wrestle, RSU Inovāciju centra, STADA Latvia un EIT Health organizētais hakatons MedTech Sprints un citi pasākumi.