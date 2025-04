Lielais Lieldienu ceļvedis visai Latvijai: kur un kā svinēt svētkus gan lielajās pilsētas, gan nelielajos lauku pagastos

Lai ērtāk orientētos plašajā Lieldienu pasākumu piedāvājumā, esam to sadalījuši septiņās sadaļās – “Rīga”, “Jūrmala un Pierīga”, “Kurzeme”, “Latgale”, “Sēlija”, “Vidzeme” un “Zemgale”. Pilsētnieki, dodoties pavasarīgā izbraucienā pie lauku radiem vai pie dabas, var piestāt pie pagastmājas un tur piedalīties jestrās svētku izdarības, bet laucinieki savu ierašanos pilsētā var pieskaņot arī kādam lielpasākumam. Izvēles visplašākās – sākot no sportiskiem zaķu skrējieniem un tautiskām izdarībām, un beidzot ar koncertiem un skaļām diskoballēm, kā arī svētku tirdziņiem. Daudzi arī vēlēsies apmeklēt svētku dievkalpojumus, un to sarakstus un laikus var meklēt konfesiju mājaslapās: luterāņiem – www.lelb.lv, katoļiem – www.katolis.lv, baptistiem – www.lbds.lv.