Paziņoti Latvijas Literatūras gada balvas nominanti un speciālbalvu ieguvēji

Savukārt par Vairas Vīķes-Freibergas monogrāfiju izsakās LALIGABA žūrijas eksperts, rakstnieks Guntis Berelis: "Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas virsraksts ir mazliet mānīgs. Tas it kā vēsta par dažiem ļoti specifiskiem dainu pētniecības aspektiem, taču īstenībā "The logic of poetry" aptver krietni plašāku tēmu loku. Pirmā daļa ir mazliet konspektīvs, tomēr cittautu lasītājam ļoti nozīmīgs ieskats tautasdziesmu vākšanas vēsturē, sākot no pirmajiem rakstiskajiem pieminējumiem līdz dainu lomai mūslaiku kultūras kontekstos. Otrā daļa vēsta par dainu poētiku, ietverot vienu no folkloristikas "mūžīgajiem" (un neatbildētajiem, bet varbūt neatbildamajiem) jautājumiem - tautasdziesmas bija "formulu" žanrs vai arī katra četrrinde uzskatāma par absolūti oriģinālu un unikālu tekstu? Savukārt trešā daļa man šķita visinteresantākā un svarīgākā. Autore iedziļinās un kaut kādā mērā mēģina restaurēt aizlaiku pagāniskās mitoloģijas pēdas, kas saglabājušās tautasdziesmās, diezgan strikti nošķirot naratīvo un lirisko mitoloģiju. Vārdusakot, monogrāfija ir visaptveroša, un jo sevišķi no svara, ka viss šis gigantiskais pētniecības un faktu materiāls nonāk arī pie cittautu lasītāja."