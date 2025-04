Kur aiziet un redzēt? Intīma saruna Madonā, mirušo piemiņa Rīgas vēstures muzejā un poļu laikmetīgums Mākslas akadēmijā: izstāžu ceļvedis

* Laikmetīgās mākslas telpā “TUR” (Tallinas ielā 10-3, Rīgā) 2. aprīlī pulksten 18:00 atklās latviešu laikmetīgā mākslinieka un komponista Voldemāra Johansona izstādi “Thawing” (“Atkusnis”), kura būs skatāma līdz 3. maijam. Voldemārs Johansons savā jaunākajā veikumā “Thawing” aplūko ērģeles – vienu no Rietumu mūzikas tradīcijā fundamentālākajiem instrumentiem – kā imersīvu skulptūru. Izmantojot tērauda, skaņas un telpiskās kompozīcijas sintēzi, viņš konstruē iekļaujošu akustisko vidi, kurā apmeklētāji tiek aicināti pārvietoties skaņas laukā.



“Thawing” ir skulpturāls instruments, kas ļauj piedzīvot skaņas fizikalitāti. No tērauda caurulēm veidotais darbs ir iedvesmots no ērģeļu stabulēm un darbojas, membrānai ierosinot kustību, kas rada rezonansi gaisa stabā. Skulptūra iemieso stāvviļņu fenomenu – skaņas viļņu svārstības telpā nosaka skaņas toņu augstumu un harmonisko struktūru. Atšķirībā no tradicionālajām ērģelēm, Voldemāra Johansona skulpturālās kompozīcijas kvadrātstabules ir izkārtotas izstādes telpā un izkliedē skaņu, ļaujot piedzīvot dinamisku un līdzdalīgu klausīšanās pieredzi.



Kustības un uztveres mijiedarbe ir “Thawing” pamatā. Šī skulptūra ir meditācija par skaņas fiziskajām un akustiskajām īpašībām. Tā aicina klausītājus pieredzēt to, kā skaņa veido telpu un, savukārt, kā telpa nosaka klausīšanās pieredzi. Pati kompozīcija ir algoritmiski vadīta un attīstās, izmantojot elektronisku sistēmu, kas modulē gaisa plūsmu un skaņas sekvences. Tādējādi rodas mainīga skaņas ainava, kas akcentē formas, vibrācijas un cilvēka klātbūtnes saikni.