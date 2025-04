Vai valsts var ieekonomēt, centralizējot publiskos iepirkumus? Lielāks ieguvums būtu, ja atteiktos pirkt nevajadzīgas lietas

Lapiņš pieļauj, ka lielu budžeta ietaupījumu no iepirkumu centralizācijas nevarētu iegūt, taču būtu jāizvērtē, cik lietderīgi iestādes iepērk dažādas preces, kāda ir to specifikācija. “Tas būtu lielākais ekonomijas avots, pārvērtēt to, ko iepērk. Tādējādi, iespējams, var dabūt ietaupījumu – atsakoties no tā, ko nevajag,” saka Lapiņš.