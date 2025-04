Rinkēvičs: politiķiem jābeidz domāt "ko tad tu mums padarīsi"

Pēc Rinkēviča rakstītā Saeimas Prezidijam, lai izvairītos no valsts līdzekļu nelietderīgas izmantošanas un nodrošinātu to, ka parakstu vākšanai tiek virzīti likumprojekti par sabiedrībai patiesi nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem, valsts aktīvu dalību parakstu vākšanas procesā uzsāktu tad, ja sešu mēnešu laikā kopš vēlētāju likumdošanas iniciatīvas reģistrācijas brīža par to būs parakstījusies vismaz viena divdesmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.