No trešdienas slēgs satiksmi Tilta, Sliežu, Nesaules un Meža prospekta posmos

Pie dzelzceļa stacijas “Bolderāja” līdz 31. maijam transportlīdzekļu satiksme ir slēgta Keramikas ielas posmā no ēkas Silikātu ielā 1K-3 līdz Tekstilnieku ielai un Tekstilnieku ielas posmā no Silikātu ielas līdz Keramikas ielai. Savukārt Gaigalas ielas posmā no Silikātu ielas līdz Finiera ielai transportlīdzekļu satiksme ir ierobežota. Silikātu iela posmā no ēkas Silikātu ielā 1K-3 līdz Tekstilnieku ielai gājēju satiksmei ir slēgta.