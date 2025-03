Tiesībsargājošās iestādes vērtē dzīvokļu un gleznu iespējamu slēpšanu Oļega Burovu ģimenes amatpersonu deklarācijās

Iesniegumu autors ir Burovas vīrs Jānis Jukšinskis, kurš pirms trim gadiem iesniedza laulības šķiršanas prasību. Lieta joprojām ir tiesā. “Kāpēc tas viss tika iesniegts? Tāpēc, ka notiek tiesas process, un trīs gadu laikā mēs sākām saprast, ka no tiesas, no valsts iestādēm Burovu ģimene slēpj savas finanses... (..) Savus ienākumus un savu īpašumus. Īpašumus, kuri viņiem vai nu nepieder, vai nu ir iegādāti nelikumīgā veidā, slēpjot to... Tā kā viņi ir valsts amatpersonas, viņi to noslēpa no Valsts ieņēmumu dienesta,” apgalvo Jukšinskis.