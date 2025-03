Zemessardzes bataljona komandieris: "Visiem nav jābūt dronu operatoriem"

Jā, to ir iespējams izdarīt. Diskusija, kā to vislabāk darīt, tiek risināta vadības līmenī. Man ir savs viedoklis, no kādām ieroču sistēmām vajadzētu atteikties, lai integrētu dronu sistēmu, kas ir efektīvāka par to, ko izmantojam līdz šim.