Labklājības ministrs neizslēdz iespēju bāzes pensijas ieviešanai celt pievienotās vērtības nodokli

No šī gada ar nodokļiem neapliekamais ienākumu minimums pensionāriem ir 1000 eiro. Ja pensionārs ir strādājošs, tad neapliekamais minimums tiek sadalīts 500 eiro strādājošam un 500 eiro darba devējam. Tāpat no šā gada 1. oktobra pensijas tiek indeksētas pilnā apmērā līdz apmēram 1500 eiro, līdz ar to 98% senioru pensijas tiks indeksētas pilnībā, sacīja politiķis.