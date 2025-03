Klajā nāk saksofonista Kārļa Auziņa dubultā trio plate "Equilibrium suite"

" "Equilibrium suite" ir kā sava veida veltījums džeza mūzikas virzienam, ko mēdz dēvēt par Spiritual Jazz (garīgais džezs), kur tā priekšgalā ir viena no viszināmākajām, inovatīvākajām un ietekmīgākajām personībām džeza mūzikas vēsturē – amerikāņu saksofonists un komponists Džons Koltreins (John Coltrane) kā arī viņa laika biedri un līdzgājēji, kā peimēram, Faroa Sanders (Pharaoh Sanders) un Alberts Ailers (Albert Ayler) un daudzi citi. Koltreina daiļrade, it sevišķi tās beigu posmā, bija par garīgo pieredzi mūzikā, kas kalpo kā “attīrīšanās” rituāls. Savukārt “equilibrium” ir reference uz ekvinokcijas laiku, kad diena ir vienādā garumā ar nakti, simbolizējot gan iekšējo, gan ārējo pasauļu atgriešanos balansā. Šie elementi kalpo kā pamata ideja kompozīcijai, kas ir veidota 5 daļās, kur katrai daļai ir sava simboliska nozīme un funkcija, tādējādi arī nedaudz atsaucoties uz Koltreina “A Love Supreme”. Tā ir radīta kā mūsdienu rituāls, kas ļauj nokļūt citādā apziņas stāvoklī, aicinot klausītāju pievērsties introspekcijai un savas iekšējās pasaules izziņai. Kompozīcija sevī iekļauj elementus no laikmetīgās, improvizētās un džeza mūzikas, apvienojot konceptuālus ritmus un melodijas, kas ietekmējušies no dažādu tautu tradicionālās mūzikas ar enerģētiskām pasāžām un minimālismā balstītām skaņu ainavām," par jauno plati stāsta Kārlis Auziņš.