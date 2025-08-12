Zelenskis noraida Putina “priekšlikumu” atdot Krievijai Austrumukrainu pamiera panākšanai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas iegūt atlikušo Doneckas daļu — faktiski visu Donbasu — kā daļu no pamiera plāna.
Kijiva šobrīd kontrolē apmēram 30% jeb 9000 kvadrātkilometru no Doneckas apgabala Ukrainas austrumos, sacīja Zelenskis.
Donecka robežojas ar Krieviju un kopā ar kaimiņos esošo Luhanskas apgabalu, no kura Maskava kontrolē 99%, veido reģionu, kas pazīstams kā Donbass.
Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina šādu priekšlikumu noraidīs. Viņš skaidroja, ka šāds solis liegtu Kijivai aizsardzības līnijas un atvērtu ceļu Maskavai turpmāku uzbrukumu veikšanai.
Ukrainas tā dēvētais “cietokšņa joslas” aizsardzības sektors stiepjas gar frontes līniju Doneckā, un Pētniecības institūta “Institute for the Study of War” eksperti norādījuši, ka Krievijai, lai to pārrautu, būtu vajadzīgi vairāki asiņaini kauju gadi.
Tomēr Doneckas rietumu robežas ar Harkivas un Dņepropetrovskas apgabaliem ir ievērojami ievainojamākas, tajā skaitā plaši atklāti apvidi.
Zelenskis arī sacīja žurnālistiem, ka teritoriālie jautājumi būtu jāapspriež pēc tam, kad Krievija piekritīs pamieram, un ka drošības garantijām Ukrainai jābūt neatņemamai šādu diskusiju sastāvdaļai.
Kā zināms, piektdien ASV Aļaskas štatā gaidāmais Trampa un Putina samits būs pirmā ASV un Krievijas līderu tikšanās kopš 2021.gada.